下ごしらえは電子レンジで簡単！和風のポテサラ「ちくわと長いものポテトサラダ」
【画像で見る】長いもで脱マンネリのポテトサラダ「ちくわと長いものポテトサラダ」
ちくわと長いもを使っていつもとは違った和風ポテトサラダを作ってみませんか。長いもの下ごしらえも電子レンジにおまかせで、時短で副菜が1品できあがり！焼きのりの香りと、軽い口当たりがやみつきになりそうです。
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■ちくわと長いものポテトサラダ
マヨネーズに焼きのりの香りが好相性
【材料】(2人分)
・長いも... 200ｇ
・焼きのり ...1/2枚
・マヨネーズ
・塩
【作り方】
1. 長いもは2cm厚さの輪切りにし、耐熱ボウルに入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約5分加熱する。熱いうちにフォークで潰し、粗熱をとる。
2. ちくわは5mm厚さの輪切りにする。焼きのりは小さくちぎる。
3. [1]に[2]、マヨネーズ大さじ2、塩ひとつまみを加え、混ぜる。
(1人分179kcal/塩分1.1g レシピ考案／吉田愛)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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風味豊かな焼きのりとマヨネーズがしっかり絡んで、パクパクと食べられるサラダです。
レシピ考案／吉田愛 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。