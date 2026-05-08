休養公表から３日…徳島が69歳ドイツ人指揮官との契約解除「おそらく私にとって最後となる監督としての仕事」「解任はとても辛いものです」

休養公表から３日…徳島が69歳ドイツ人指揮官との契約解除「おそらく私にとって最後となる監督としての仕事」「解任はとても辛いものです」