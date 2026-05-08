三洋工業 <5958> [東証Ｓ] が5月8日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→20.4億円(前の期は22.8億円)に20.0％上方修正し、減益率が25.6％減→10.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11億円→14.4億円(前年同期は14.8億円)に30.9％増額し、減益率が25.7％減→2.7％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、2026年２月６日時点では工期の長期化および延期に伴う減収影響を見込んでおりましたが、一部当期内に早まって進捗した案件が複数あったこと、また利益においては採算性の悪化による減益予想としておりましたが、諸経費の効率化や採算性の向上を図りました結果、前回(2026年２月６日)の発表予想を上回る見込みとなりましたので業績予想を修正いたします。（注）上記業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。