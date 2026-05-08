女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」は８日、ＤＡＳＨ・チサコが妊娠したことを発表した。本人と協議の結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定していた大会を欠場する。

団体は「新しい命を授かったことは、団体としても大変喜ばしく、心より祝福しております。長年にわたりリングの最前線で闘い続けてきたＤＡＳＨ・チサコにとって、この決断は決して簡単なものではありませんでした。それでも今は、自身の身体、そして新しい命と向き合う時間を大切にしてほしいという思いから、団体としても全力で支えてまいります」と、サポートを明言した。

復帰時期については「本人の体調や状況を最優先に判断し、改めてご報告させていただきます。皆様には温かく見守っていただけますと幸いです」とした。

なお、７月２０日の「ＤＡＳＨ・チサコ２０周年記念大会」は「センダイガールズプロレスリング２０周年記念大会」として開催する。「エル・デスペラード選手は出場予定しておりますが、変更カードにつきましては、決定次第改めてお知らせいたします」と報告した。