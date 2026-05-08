社会課題解決のインフラとして持続可能なスポーツ文化を築く

日本サッカー協会（JFA）は5月8日、2026年から2031年を対象とする中長期の指針「JFA成長戦略2026-2031〜サッカーで未来をつくる〜」を発表した。

本戦略では、「競技面での成果」「女子サッカーの拡大」「社会的価値の創出」の3つをBIG GOALに設定した。5つの柱（Japan’s Way、女子全体戦略、都道府県FA発展戦略、パートナーシップ戦略、国際戦略）と、3つの梁（組織・人財戦略、DX戦略、サステナビリティ戦略）からなる全8領域の戦略を通じて、日本サッカーの持続的な成長と社会への価値還元を推進する。

少子高齢化や経済格差、地球環境の変化など、社会とサッカー界が直面する多くの課題に対し、JFAは理念の下、サッカーが持つ多面的な社会的価値を通じて、より良い社会の実現に貢献していくという。

宮本恒靖会長は「日本は今、少子高齢化や地域コミュニティーの希薄化など、さまざまな課題に直面しています。こうした中で、サッカーは人と人をつなぎ、社会を前に進める力になることが期待されています」とサッカーに期待されていることを伝え、「JFAは競技の強化や普及にとどまらず、サッカーを社会課題解決のインフラとして活用し、持続可能なスポーツ文化を築くため、成長戦略を描く必要があります」とJFAの取り組みがスポーツ文化を発展させるための戦略であると説明した。

そして、「この成長戦略は、サッカー界全体が前に進むための共通の道しるべであり、サッカーを社会を支えるインフラとして育んでいく第一歩となります」とサッカーがスポーツの枠を超えて、社会に影響を与えていくための施策であることを強調した。（FOOTBALL ZONE編集部）