ドリンクはミッキーとミニーモチーフの2種類！東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期）
2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期）
© Disney
提供期間：2026年5月11日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」
ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」
明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。
そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の期間限定メニューが登場☆
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で2026年5月11日から登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューの紹介をします。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
© Disney
価格：8,000円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテルサンドウィッチ＆オードヴル
・人参のムース コンソメジュレ添え
・スモークサーモンとサルサヴェルデのカクテル
・生ハムとクリームチーズのパニーニ
・桜風味のチーズスプレッドとイチジクのタルトレット
・スチームチキンとビーツのサラダ
・帆立貝とクスクスのタブレ アロマートソース
・トマトの冷製クリームスープスコーン＆ブレッド
・オリジナルプレーンスコーン
・チェリーブレッドパスタ
・リングイネ 桜エビと九条ねぎのアーリオ・オーリオデザート
・ココナッツのパルフェグラッセとトロピカルフルーツのカラメリゼ ラズベリートリュフチョコレートコーヒー または 紅茶
・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は120分となります。
スタンドで提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット。
アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢にいただけます！
イベントにちなみ、お料理は全体的にパステル調の可愛らしい色合いで表現され、季節の食材が使われているのも魅力的。
さらに、デザートプレートにはイベントのコスチュームを着た「ミッキーマウス」の姿も☆
「ラズベリートリュフチョコレート」はミッキーシェイプのロリポップデザインでファン心をくすぐります。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル
「ドリーマーズ・ラウンジ」では2種類のスペシャルドリンクが登場します！
〜ウィムジカル・ミッキー〜（画像左）ミルク、フルーツオレベース、キャラメルシロップ、ブラッドオレンジシロップ、パンナコッタ、フルーツカクテル、ドーナツ、チョコレート
「〜ウィムジカル・ミッキー〜」は、ミルクやフルーツオレベースを使った甘くてミルキーなドリンクです。
中にはパンナコッタが入っているので食感も楽しい☆
そしてグラスの縁には、ミッキーシェイプのドーナッツがトッピングされています。
〜ベリーラブリー・ミニー〜（画像右）ミルク、クランベリージュース、ストロベリーピュレ、カシスシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、プレッツェル、チョコレート、カラーシュガー
「〜ベリーラブリー・ミニー〜」は、たっぷりのホイップクリームとプレッツェルのデコレーションが目をひくキュートなドリンク。
「ミニーマウス」がモチーフのドリンクで、ミルクとクランベリージュース、それからソーダがベースになっています◎
層になっているので、混ぜるとまた違った味わいに。
アフタヌーンティースタイルのスペシャルセットに、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフにした可愛らしいピンク色のドリンク。
東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ドリンクはミッキーとミニーモチーフの2種類！東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期） appeared first on Dtimes.