2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期）

© Disney

提供期間：2026年5月11日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の期間限定メニューが登場☆

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で2026年5月11日から登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューの紹介をします。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

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価格：8,000円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

サンドウィッチ＆オードヴル・人参のムース コンソメジュレ添え・スモークサーモンとサルサヴェルデのカクテル・生ハムとクリームチーズのパニーニ・桜風味のチーズスプレッドとイチジクのタルトレット・スチームチキンとビーツのサラダ・帆立貝とクスクスのタブレ アロマートソース・トマトの冷製クリームスープスコーン＆ブレッド・オリジナルプレーンスコーン・チェリーブレッドパスタ・リングイネ 桜エビと九条ねぎのアーリオ・オーリオデザート・ココナッツのパルフェグラッセとトロピカルフルーツのカラメリゼ ラズベリートリュフチョコレートコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分となります。

スタンドで提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット。

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢にいただけます！

イベントにちなみ、お料理は全体的にパステル調の可愛らしい色合いで表現され、季節の食材が使われているのも魅力的。

さらに、デザートプレートにはイベントのコスチュームを着た「ミッキーマウス」の姿も☆

「ラズベリートリュフチョコレート」はミッキーシェイプのロリポップデザインでファン心をくすぐります。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」では2種類のスペシャルドリンクが登場します！

〜ウィムジカル・ミッキー〜（画像左）ミルク、フルーツオレベース、キャラメルシロップ、ブラッドオレンジシロップ、パンナコッタ、フルーツカクテル、ドーナツ、チョコレート

「〜ウィムジカル・ミッキー〜」は、ミルクやフルーツオレベースを使った甘くてミルキーなドリンクです。

中にはパンナコッタが入っているので食感も楽しい☆

そしてグラスの縁には、ミッキーシェイプのドーナッツがトッピングされています。

〜ベリーラブリー・ミニー〜（画像右）ミルク、クランベリージュース、ストロベリーピュレ、カシスシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、プレッツェル、チョコレート、カラーシュガー

「〜ベリーラブリー・ミニー〜」は、たっぷりのホイップクリームとプレッツェルのデコレーションが目をひくキュートなドリンク。

「ミニーマウス」がモチーフのドリンクで、ミルクとクランベリージュース、それからソーダがベースになっています◎

層になっているので、混ぜるとまた違った味わいに。

アフタヌーンティースタイルのスペシャルセットに、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフにした可愛らしいピンク色のドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介でした☆

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