高橋恭平「庭に帰ってまいりました！」 大阪での主演映画イベント開催に喜びの声 AmBitious永岡蓮王も登場
映画『山口くんはワルくない』の大阪最速試写会舞台あいさつが7日に行われ、主人公・山口くんを演じた主演・高橋恭平、ヒロイン・篠原皐役の高橋ひかる、皐とまさかの恋のライバルとなる石崎琳央役の岩瀬洋志に加え、3人のクラスメイトで野中秋役を演じたAmBitiousの永岡蓮王も登場した。
【写真】AmBitiousの永岡蓮王も登場！ 高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』大阪最速試写会舞台あいさつの様子
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
山口くんが関西からの転校生ということにちなみ、本作がいち早く大阪で上映されることについて聞かれると、高橋恭平は「本日はお越しいただきありがとうございます。短い時間ですけれども、皆さんと楽しみに過ごせたらなと思っていますし、あとは何より久しぶりに庭に帰ってまいりました！」と感無量の様子。また、後輩であるAmBitiousの永岡が「オレ、レオ！ AmBitiousの永岡蓮王です」と元気よくあいさつする姿を微笑ましく見守り、先輩の顔をのぞかせた。
関西出身キャストがそろい、本作の初めてのイベントが大阪で開催されたことに対し、高橋恭平は「一番最初のイベントを大阪で行うことができて嬉しいです。主演作を大阪でいち早く皆さんに観てもらえるというのは、とても感慨深いです」と満面の笑み。
高橋ひかるも「滋賀県出資なので大阪にはよく来ていました。こうやって関西にお住いの皆さんにご覧いただけるのは嬉しいです」と語ると、岩瀬は「僕も梅田にはよく通っていましたので、ここで舞台あいさつができるなんて、当時は思ってもいなかったです。実は映画の舞台あいさつ自体が初めての経験なのでとても嬉しいです」と一同は大阪でのイベントを喜んだ。
コテコテの関西弁を話す山口くんを演じた高橋恭平は、「僕が演じた山口くんは見た目の怖さとのギャップがある役柄です。今はもう使わないようなコテコテの関西弁のイントネーションや強面の表情を作るのが難しかったです」と役作りについて語った。高橋ひかるは「実写化する上で、原作で素敵にかわいく描かれているキュンキュンシーンをいかに表現するかということを恭平さんと何度も話し合いました」、岩瀬は「僕は標準語を話さないといけない役なのに、恭平くんの関西弁のイントネーションに引っ張られてしまうこともありました。あとは…撮影中にどれだけボケられるかも挑戦でしたね」と撮影中のエピソードを明かし、会場は笑いに包まれた。また、岩瀬は「今作で、石崎は山口くんと皐にとってのキーパーソン。監督から自分の思うように演じてみて！と仰っていただいたので、気合いマックスで取り組みました」と撮影を振り返った。
永岡は「今よりも髪の毛を黒く、短くしていました」と役柄に合わせた髪型にしたといい、「同級生ということで、劇中では恭平くんとタメ口で話さないといけなかったので、撮影中は普段より大股で歩いたりして自信を持てるようにしました」と初めての映画出演に万全を期したと明かした。
山口くんに思わず“照れキュン”する、関西弁フレーズも見どころの本作だが、おすすめのシーンやキュンとした山口くんのセリフを聞かれると、高橋ひかるは「山口くんがヤキモチをするシーンです。『（皐が）石崎くんと仲良しくしている姿なんて見たくないわ』と言いながらも、嫉妬してる自分に1人でツッコミをする山口くんの姿が好きです」と見どころをアピールした。
コワモテでコテコテの関西弁だけど実はピュアで優しく照れ屋な一面を持つ、という反則級のギャップを持つ最強ギャップ男子として描かれている山口くん。そんな山口くんを演じた高橋恭平のギャップについて岩瀬は、「最初はクールな方なのかな？という印象を持っていたのですが、本読みや撮影前のダンス練習の段階から気さくに声をかけてくれたのですごく嬉しかったです。毎回僕のボケにツッコんでくれたりもして、そんなところにギャップを感じました」と、劇中の山口くんさながらのギャップを明かした。
そんな本作を彩るのは、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」。熱い恋心をド直球な関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せておくるラブソングだ。5月8日0時から先行配信されることが発表されると、高橋恭平は「関西弁の映画だからこそ、歌詞とリンクする部分も多い楽曲になっていると思います。関西弁では今までワイワイした曲が多かったので、関西弁のラブソングが自分の主演映画の主題歌になって嬉しいです」と語り、ますます会場は期待に包まれた。
最後に高橋恭平がこれから映画を見る観客の皆様へ向け、「短い時間でしたけれども、本当にありがとうございました。今までいろいろな映画に出演させていただきましたが、ここまでコテコテの関西弁で、恋愛もので、自分が一番年上で主演という立場でやらせてもらい、自分自身、成長できたなと思い出深い作品です。老若男女、いろんな方々にさまざまな角度で楽しんでいただける新感覚のラブストーリーだと思います。ぜひ1回、2回、100回でも、面白かったよと言って、多くの方に広めてもらえたら嬉しいです。ぜひ楽しんでご覧ください。ありがとうございました！」とメッセージを送り、観客から大きな拍手が送られる中、イベントを締め括った。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】AmBitiousの永岡蓮王も登場！ 高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』大阪最速試写会舞台あいさつの様子
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
関西出身キャストがそろい、本作の初めてのイベントが大阪で開催されたことに対し、高橋恭平は「一番最初のイベントを大阪で行うことができて嬉しいです。主演作を大阪でいち早く皆さんに観てもらえるというのは、とても感慨深いです」と満面の笑み。
高橋ひかるも「滋賀県出資なので大阪にはよく来ていました。こうやって関西にお住いの皆さんにご覧いただけるのは嬉しいです」と語ると、岩瀬は「僕も梅田にはよく通っていましたので、ここで舞台あいさつができるなんて、当時は思ってもいなかったです。実は映画の舞台あいさつ自体が初めての経験なのでとても嬉しいです」と一同は大阪でのイベントを喜んだ。
コテコテの関西弁を話す山口くんを演じた高橋恭平は、「僕が演じた山口くんは見た目の怖さとのギャップがある役柄です。今はもう使わないようなコテコテの関西弁のイントネーションや強面の表情を作るのが難しかったです」と役作りについて語った。高橋ひかるは「実写化する上で、原作で素敵にかわいく描かれているキュンキュンシーンをいかに表現するかということを恭平さんと何度も話し合いました」、岩瀬は「僕は標準語を話さないといけない役なのに、恭平くんの関西弁のイントネーションに引っ張られてしまうこともありました。あとは…撮影中にどれだけボケられるかも挑戦でしたね」と撮影中のエピソードを明かし、会場は笑いに包まれた。また、岩瀬は「今作で、石崎は山口くんと皐にとってのキーパーソン。監督から自分の思うように演じてみて！と仰っていただいたので、気合いマックスで取り組みました」と撮影を振り返った。
永岡は「今よりも髪の毛を黒く、短くしていました」と役柄に合わせた髪型にしたといい、「同級生ということで、劇中では恭平くんとタメ口で話さないといけなかったので、撮影中は普段より大股で歩いたりして自信を持てるようにしました」と初めての映画出演に万全を期したと明かした。
山口くんに思わず“照れキュン”する、関西弁フレーズも見どころの本作だが、おすすめのシーンやキュンとした山口くんのセリフを聞かれると、高橋ひかるは「山口くんがヤキモチをするシーンです。『（皐が）石崎くんと仲良しくしている姿なんて見たくないわ』と言いながらも、嫉妬してる自分に1人でツッコミをする山口くんの姿が好きです」と見どころをアピールした。
コワモテでコテコテの関西弁だけど実はピュアで優しく照れ屋な一面を持つ、という反則級のギャップを持つ最強ギャップ男子として描かれている山口くん。そんな山口くんを演じた高橋恭平のギャップについて岩瀬は、「最初はクールな方なのかな？という印象を持っていたのですが、本読みや撮影前のダンス練習の段階から気さくに声をかけてくれたのですごく嬉しかったです。毎回僕のボケにツッコんでくれたりもして、そんなところにギャップを感じました」と、劇中の山口くんさながらのギャップを明かした。
そんな本作を彩るのは、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」。熱い恋心をド直球な関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せておくるラブソングだ。5月8日0時から先行配信されることが発表されると、高橋恭平は「関西弁の映画だからこそ、歌詞とリンクする部分も多い楽曲になっていると思います。関西弁では今までワイワイした曲が多かったので、関西弁のラブソングが自分の主演映画の主題歌になって嬉しいです」と語り、ますます会場は期待に包まれた。
最後に高橋恭平がこれから映画を見る観客の皆様へ向け、「短い時間でしたけれども、本当にありがとうございました。今までいろいろな映画に出演させていただきましたが、ここまでコテコテの関西弁で、恋愛もので、自分が一番年上で主演という立場でやらせてもらい、自分自身、成長できたなと思い出深い作品です。老若男女、いろんな方々にさまざまな角度で楽しんでいただける新感覚のラブストーリーだと思います。ぜひ1回、2回、100回でも、面白かったよと言って、多くの方に広めてもらえたら嬉しいです。ぜひ楽しんでご覧ください。ありがとうございました！」とメッセージを送り、観客から大きな拍手が送られる中、イベントを締め括った。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記