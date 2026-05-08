ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、７日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演し、その姿に注目が集まった。

この日は２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんと一緒にゲスト出演。高梨は光沢感のある白のブラウスを着用したモノトーンコーデで登場した。

現在はスキージャンプがさかんなスロベニアで生活中。五輪後に一時帰国し、「あっちに行った時用のみそ汁を選んでいます。こういうのがあると遠征中とか試合中にとても便利」などと話しながら買い物する様子などが公開された。

共演した高橋さんのインスタグラムにも登場。ネット上では「高梨沙羅さん可愛い」「高梨沙羅ちゃんめちゃくちゃ綺麗」「綺麗になったよね〜」「もう３０歳になるの？早いなぁ」「大人になったな〜可愛いから美人に」「ドアップめっちゃ可愛い」「誰だかわからんかった。綺麗になったね」とオフの姿に驚いていた。