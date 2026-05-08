イッセイ ミヤケ、ニューヨーク・マディソン地区に新旗艦店をオープン──建築、クラフト、都市文化が交差する“新たな拠点”
ニューヨークという都市は、常に新しい価値観を受け入れながら、その一方で歴史的建築やカルチャーの記憶を積み重ねてきました。ISSEY MIYAKE は5月8日、ニューヨーク・マディソン地区に新たな旗艦店をオープンしました。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
場所は、マディソンアベニューと26丁目の角。建築家 キャス・ギルバート（Cass Gilbert） が設計した歴史的建築「ニューヨークライフビル」の1階に位置し、マディソンスクエアパークを望む約1200平方メートルの空間が広がります。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
日本発のブランドが、ニューヨークという世界有数の都市の中心で、単なる“ショップ”ではなく、建築や文化を含めた新たな発信拠点をつくり上げたこと。その事実自体が、今回のプロジェクトの重要な意味を物語っています。
歴史建築と現代性の対話
店舗設計を手がけたのは、ニューヨークを拠点とする建築事務所 SO-IL。既存建築が持つアールヌーボー様式の歴史的要素を活かしながら、アルミニウムやステンレスによる現代的な素材表現を重ね合わせています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
店内中央には、大型ガラスを精密加工した透明の階段を配置。工業建築的な構造美と、軽やかで浮遊感のある空間演出が共存しています。また、三方向に広がる大きな窓からは自然光が差し込み、マディソンスクエアパークの緑やニューヨークの街並みが、店内空間へと静かに溶け込んでいきます。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
それは、服を“並べる場所”というより、都市と呼吸する建築空間に近い印象です。
フランク・ゲーリーとの記憶
店内には、建築家 フランク・ゲーリー（Frank Gehry） とイッセイ ミヤケの長年の友情を象徴するチタンパネルも展示されています。さらに、営業を終了したトライベッカ地区の旧旗艦店で使用されていたガラス製壁パネルを、陳列棚として再利用。新店舗でありながら、そこには過去の記憶や素材を循環させる思想も息づいています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
単に“新しいもの”を追い求めるのではなく、時間や素材の蓄積そのものを価値として扱う姿勢は、イッセイ ミヤケのものづくりとも深く重なります。
“MADO”というギャラリー
店舗奥には、「MADO」と名付けられたギャラリースペースを新設。年間を通して企画展、協業、特別プロジェクトなどを展開し、日本国外のブランド複合型旗艦店としては初のギャラリーとなります。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
“MADO”は、日本語の「窓」を想起させる名前でもあります。外の世界とつながるための開口部であり、光や視線、人々の感覚が行き交う場所。このギャラリーもまた、ファッションだけに閉じない、イッセイ ミヤケの国際的なアート・デザインコミュニティとの接点として機能していくのでしょう。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
ニューヨークという都市への眼差し
オープンを記念して展開される限定アイテムには、「FOLDING COAT」、アバカ繊維を使用したハンドメイドの「THE UNBOUND HAT」、さらに特別なプリーツシリーズ「SHADE AND SHADED_NY」がラインアップされています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
また、記念ビジュアルでは、りんご、マティーニ、イエローキャブなど、ニューヨークを象徴するモチーフとともに、新旗艦店の誕生をユーモラスに表現。都市文化への敬意と遊び心。その両方を自然に成立させているところに、イッセイ ミヤケらしさが表れています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
“売る場所”から“文化の拠点”へ
近年、ラグジュアリーブランドにとって旗艦店は、単なるリテール空間ではなくなりつつあります。建築、アート、クラフト、コミュニティ、そして都市との関係性を含めて、ブランドの思想そのものを体験する場へと変化しています。今回のニューヨーク旗艦店もまた、その象徴と言えるでしょう。
日本発のブランドが、ニューヨークという世界都市の中心で、文化的な対話を生み出す。その挑戦は、ファッションを超えた“都市文化のプロジェクト”として広がっていきそうです。
【INFORMATION】
ISSEY MIYAKE / NEW YORK
オープン日：2026年5月8日
住所：45 Madison Avenue, New York, NY 10010
TEL：+1 212-226-0100
営業時間：
月-土 11:00-19:00
日 12:00-18:00
取扱ブランド：
ISSEY MIYAKE
IM MEN
132 5. ISSEY MIYAKE
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE
me ISSEY MIYAKE
HaaT
GOOD GOODS ISSEY MIYAKE
ISSEY MIYAKE PARFUMS
ISSEY MIYAKE WATCH
ISSEY MIYAKE EYES
ISSEY MIYAKE FOOT
Courtesy of ISSEY MIYAKE
場所は、マディソンアベニューと26丁目の角。建築家 キャス・ギルバート（Cass Gilbert） が設計した歴史的建築「ニューヨークライフビル」の1階に位置し、マディソンスクエアパークを望む約1200平方メートルの空間が広がります。
日本発のブランドが、ニューヨークという世界有数の都市の中心で、単なる“ショップ”ではなく、建築や文化を含めた新たな発信拠点をつくり上げたこと。その事実自体が、今回のプロジェクトの重要な意味を物語っています。
歴史建築と現代性の対話
店舗設計を手がけたのは、ニューヨークを拠点とする建築事務所 SO-IL。既存建築が持つアールヌーボー様式の歴史的要素を活かしながら、アルミニウムやステンレスによる現代的な素材表現を重ね合わせています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
店内中央には、大型ガラスを精密加工した透明の階段を配置。工業建築的な構造美と、軽やかで浮遊感のある空間演出が共存しています。また、三方向に広がる大きな窓からは自然光が差し込み、マディソンスクエアパークの緑やニューヨークの街並みが、店内空間へと静かに溶け込んでいきます。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
それは、服を“並べる場所”というより、都市と呼吸する建築空間に近い印象です。
フランク・ゲーリーとの記憶
店内には、建築家 フランク・ゲーリー（Frank Gehry） とイッセイ ミヤケの長年の友情を象徴するチタンパネルも展示されています。さらに、営業を終了したトライベッカ地区の旧旗艦店で使用されていたガラス製壁パネルを、陳列棚として再利用。新店舗でありながら、そこには過去の記憶や素材を循環させる思想も息づいています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
単に“新しいもの”を追い求めるのではなく、時間や素材の蓄積そのものを価値として扱う姿勢は、イッセイ ミヤケのものづくりとも深く重なります。
“MADO”というギャラリー
店舗奥には、「MADO」と名付けられたギャラリースペースを新設。年間を通して企画展、協業、特別プロジェクトなどを展開し、日本国外のブランド複合型旗艦店としては初のギャラリーとなります。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
“MADO”は、日本語の「窓」を想起させる名前でもあります。外の世界とつながるための開口部であり、光や視線、人々の感覚が行き交う場所。このギャラリーもまた、ファッションだけに閉じない、イッセイ ミヤケの国際的なアート・デザインコミュニティとの接点として機能していくのでしょう。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
ニューヨークという都市への眼差し
オープンを記念して展開される限定アイテムには、「FOLDING COAT」、アバカ繊維を使用したハンドメイドの「THE UNBOUND HAT」、さらに特別なプリーツシリーズ「SHADE AND SHADED_NY」がラインアップされています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
また、記念ビジュアルでは、りんご、マティーニ、イエローキャブなど、ニューヨークを象徴するモチーフとともに、新旗艦店の誕生をユーモラスに表現。都市文化への敬意と遊び心。その両方を自然に成立させているところに、イッセイ ミヤケらしさが表れています。
Courtesy of ISSEY MIYAKE
“売る場所”から“文化の拠点”へ
近年、ラグジュアリーブランドにとって旗艦店は、単なるリテール空間ではなくなりつつあります。建築、アート、クラフト、コミュニティ、そして都市との関係性を含めて、ブランドの思想そのものを体験する場へと変化しています。今回のニューヨーク旗艦店もまた、その象徴と言えるでしょう。
日本発のブランドが、ニューヨークという世界都市の中心で、文化的な対話を生み出す。その挑戦は、ファッションを超えた“都市文化のプロジェクト”として広がっていきそうです。
【INFORMATION】
ISSEY MIYAKE / NEW YORK
オープン日：2026年5月8日
住所：45 Madison Avenue, New York, NY 10010
TEL：+1 212-226-0100
営業時間：
月-土 11:00-19:00
日 12:00-18:00
取扱ブランド：
ISSEY MIYAKE
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