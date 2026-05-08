ママ友に「PTA役員になるとiPadが1万円以上安く買える」と勧誘された！「学割のようなもの」と聞きましたが、PTA役員も対象なんですか？ 意外と知らない“Appleの教育割引”とは

教育割引でiPadがいくら安くなるの？

Appleには学生・教職員向けストアがあり、MacやiPadを割引価格で販売しています。例えば、iPad Airなら128GBの場合は通常より8000円安い9万800円から、1TBなら通常よりも1万7000円安い16万9800円からです。

教育割引はMacやiPhoneといった製品だけでなく、一部のアクセサリやAppleCare+の保証なども対象になるので、組み合わせによってはよりお得に購入できます。

教育割引を使うとAppleのギフトカードがもらえるなどのキャンペーンを開催しているときもあり、お得にApple製品を購入できるので、対象の人は教育割引を使って購入することをおすすめします。



PTA役員は誰でも対象になるの？

Appleの教育割引は大学生、高等専門学校および専門学校生とその両親、教育機関の教職員以外にも、PTA役員に選出された人と既にPTA役員として活動している人も対象となります。保育園児・幼稚園児・小学生・中学生・高校生は対象外ですが、一部の保育園やこども園、幼稚園、小・中学校でPTA役員として活動している保護者はOKなのが嬉しいですね。

しかし、PTA役員をしているからといって、必ずしもAppleの教育割引が使えるわけではないので注意が必要です。PTA活動をしていても、クラス委員など本部ではない場合は対象外となる可能性があるようです。子どもが通っている学校やPTAの役職など、個人によって対象かどうかが異なるので、事前にAppleのサポートに確認しておくと安心でしょう。



PTA役員が教育割引を使ってApple製品を買う方法

教育割引を使ってAppleの製品を買う際は、オンラインまたは実店舗のAppleの公式ストアを利用しましょう。家電量販店やApple公式以外のお店では、教育割引は利用できません。PTA役員の任命書や名簿などPTA活動をしていることがわかる書類や自身の身分証明書の提示が必要になるので、購入前にあわせて用意しておきましょう。



楽しくPTA活動ができるきっかけになれば嬉しい

PTA役員になると、Appleの製品を教育割引を使ってお得に購入できる可能性があります。1万円以上安くMacやiPadが買えたり、キャンペーンでAppleのギフトカードがもらえたりするのでお得です。しかし、PTA役員をしているからといって必ずしも学割が使えるわけではないので、注意しましょう。

PTA役員は何度も学校に行かなければならないため、敬遠されがちです。このようなお得な制度があると、楽しくPTA活動ができるきっかけになるので嬉しいですね。



出典

Apple Store 学生・教職員価格

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー