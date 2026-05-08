【TGV Sud-Est(シュド・エスト)】 5月19日発売予定 価格: 38,500円(10両セット 【特別企画品】) 22,440円(22,440円) 16,060円(16,060円)

KATOは、鉄道模型「TGV Sud-Est(シュド・エスト)」を5月19日に発売する。いくつかのバリエーションが展開しており、「TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット 【特別企画品】」が38,500円。「TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット」が22,440円。「 TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット」が16,060円。

「TGV Sud-Est」はヨーロッパ初の高速鉄道路線フランスのLGV南東線(パリ～リヨン)に投入されたTGVの初代車両。1981年に同線開業に伴って最高速度260km/hで運行を開始した。実車が引退した現在も初代のオレンジ塗色は根強い人気を誇っている。

本商品はKATO初の欧州形車両として製品化を行った商品のリニューアル。独特の形状の交流区間用パンタグラフを新たに再現、実車同様の2編成併結運転も可能となっている。