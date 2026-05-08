【大森くるみ】 10月 発売予定 価格 通常版：23,100円 DXver：29,700円

ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」は、フィギュア「大森くるみ」を10月に発売する。価格は通常版が23,100円、DXverが29,700円。

本製品は、イラストレーターのoekakizuki氏が手掛けるオリジナルイラストより、落ち着いた色合いの制服に身を包んだ、どこにでもいそうな地味な佇まいの女の子「大森くるみ」を、1/5スケールでフィギュア化したもの。

控えめな制服に不釣り合いな、思わず目を奪われるほどの豊満なボディは隠しきれておらず、シンプルなシャツ越しに感じられる柔らかなボリュームや、スカートのラインから伝わるしなやかなシルエットなど、さりげない仕草のひとつひとつが見る者の想像をかき立てる仕上がりとなっている。

また、眼鏡をかける事で、より一層地味な装いとど迫力のボディの対比を楽しむ事ができるほか、DXverでは、ボディの差し替えにより、その地味な佇まいからは想像を超えたビキニの中身を、よりダイレクトに堪能できる仕様となっている。

「大森くるみ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/5スケール サイズ：全高 約350mm 素材：PVC、ABS、M セット内容フィギュア本体差し替え顔パーツ眼鏡パーツ台座＜DXver限定＞差し替えボディパーツ 対象年齢：15歳以上

(C)oekakizuki

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なります。