「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）

横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝と大関安青錦（２２）＝安治川＝が休場することが８日、決まった。同日の取組編成会議で２日までの取組に入らなかった。

安青錦は６日の稽古で左足首を負傷。かど番の今場所は途中出場して勝ち越さなければ、大関在位３場所で関脇に転落する。

安青錦は新関脇の昨年九州場所で初優勝し、大関に昇進。今年１月の初場所で新大関優勝。綱とりに挑んだ３月の春場所は序盤で左足小指を痛め、７勝８敗と入門以来初めて負け越した。春巡業は左足小指骨折のため途中離脱。６日の稽古で左足首を痛めていた。安青錦が休場するのは入門以来初めて。

師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は「痛みが引けば出る方向で頑張っている」と途中出場を検討している。この日の朝に弟子と話し「『歩くのが精いっぱい』ということだった。気持ちと体の問題」と休場を決めた。「骨折とか（靱帯）切れたりとかはしてない」と状態を説明した。

なお、初日から休場する大関が途中出場するのは２０２３年名古屋場所の霧島、途中休場から再出場は２０１９年夏場所の貴景勝、１９５１年１月場所の汐ノ海がいるが非常に珍しい。