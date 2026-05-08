女性７人組アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが８日、都内で、グループ初の写真集「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集 ＳＵＧＡＲ ＡＮＤ ＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。

タイでロケを敢行し、普段のメンバーカラーを脱ぎ去って違う色に挑戦した意欲作。村川緋杏（２６）は「いつもは着ない色を着て、新しいキャンチューを見せられた」という今作のできばえを「３億点です！」と自信たっぷりに採点した。

２３年３月にデビュー。２４年発表の「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が大ヒットし、昨年はＮＨＫ紅白歌合戦初出場をかなえ、スター街道を突き進んだ。南なつ（２５）は「紅白は夢のような時間だった。紅白出場歌手という肩書きを背負えてうれしい」とキュートな笑顔を見せた。

６月５、６日に３周年記念ライブとして、初の日本武道館公演を開催する。７日からリハーサルが始まったと明かした宮野静（２３）は「すごく大きな会場でうれしい。私たちの成長を見せないといけない。成長している自信がある。涙が出ちゃうくらいの最高の公演になる」と予告した。