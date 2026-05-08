◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー５勝の川崎春花（村田製作所）が２９位で出て５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算１アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で５位に浮上した。メジャー仕様の硬くて速いグリーンが牙をむく西コースで自身初の予選通過を決めた。

出だし１番で４メートルに寄せてバーディー発進した。８番パー３でティーショットを左バンカーに落としてボギーをたたいたが、９番で残り１３６ヤードの第２打を９アイアンで１・５メートルのベタピンでバウンスバック。１６番は３メートル弱、１７番は２メートルに寄せて連続バーディーを奪った。

川崎は「昨日は途中４オーバーまでいったけど、アンダーパーに持ってこられて良かった」と喜びをにじませた。２０２２、２３年大会は予選落ち。「グリーンが小さくて難しい。頭がパンクしそう…」と苦笑するメジャー仕様の難コースで６９をたたき出した。

昨年は「振ってもどこに飛ぶか分からなくて不安があった」とショットの不調に悩まされ、メルセデス・ランク７６位でシード落ちを経験した。今季は「昔の動画を見て、タイミングとか前の方がキレが良かったとか、試行錯誤してます」と明かす。

オフには食事と筋トレに励み、体重を５キロ増やしてプロ転向当時の約５２キロに戻した。間食にうどんやケーキを食べるなど「とにかく何でもいいからいっぱい食べた。体重を増やして、トレーニングで筋肉をつけた。体力がついた」と笑い、スイングに力強さが身についた。５月１日に２３歳を迎えたが「変化？ ないですよ。変化できるように頑張ります」とニッコリ。今季の目標は「まずはシード権を取りたい」と言い切った。

２２年にツアー初優勝した日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続く、メジャー２冠を狙う。週末に向けて「また優勝したい気持ちはあるけど、コースは難しいので、目の前の一打に集中したい」と目を輝かせた。（星野 浩司）