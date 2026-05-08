フィギュアスケート女子でミラノ五輪銀メダル、今年の世界選手権で４度目の優勝を果たした坂本花織さん（２６）が、直筆メッセージで思いをつづった。１３日には引退会見が行われることが公表されている。

所属先のシスメックス公式インスタグラムが８日に更新され、「いつも応援してくださる皆さまへ」と題して公開された。

坂本さんは、日本女子では初の３大会連続出場となった２月のミラノ・コルティナ五輪では２大会連続で個人、団体ともに銀メダルを獲得。最終戦となった３月の世界選手権（プラハ）では女王に返り咲き、有終の美を飾った。

シスメックス公式インスタグラムのコメント全文は以下の通り。

いつも応援してくださる皆さまへ

これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。

皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。

嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝しております。

本当にありがとうございました。

節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました。

引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。

そして、２１年４ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください。

坂本花織