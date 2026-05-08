レイカーズが敵地でサンダーに連敗…リーブスが31得点、八村塁は4本の3Pを含む16得点

5月8日（現地時間7日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーとの第2戦に臨んだ。

レイカーズはオースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

第1クォーターから昨シーズン王者のサンダーに対して食らいつく展開。八村のブザービーターで締めくくり、4点ビハインドで最初の12分間を終えた。

点の取り合いとなった第2クォーターは、3点ビハインドで迎えた残り4分45秒からリーブス、スマートの連続得点で逆転。その後はリードチェンジを繰り返し、58－57と1点リードでハーフタイムを迎えた。

八村が長距離砲でチーム最初の得点を挙げた第3クォーターは、序盤こそリードする時間帯があったものの、ターンオーバーから失点を重ねて主導権を握れず。36得点を与え、13点差をつけられた。

第4クォーターは残り3分37秒に17点差まで広げられ、同2分14秒にダルトン・コネクトやニック・スミスJr.といったベンチメンバーを投入。最終スコア107－125で敗れ、敵地で2連敗を喫した。

レイカーズはリーブスが31得点6アシストと奮闘。レブロンが23得点6アシスト3スティール、スマートが14得点5アシスト、ケナードが10得点を挙げ、八村は38分45秒のプレータイムで4本の3ポイントを含む16得点に4リバウンド2アシスト1スティールを記録した。

なお、ホームのクリプトドットコム・アリーナに戻り、10日（同9日）に第3戦、12日（同11日）に第4戦が開催される。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 125－107 ロサンゼルス・レイカーズ



OKC｜27｜30｜36｜32｜＝125



LAL｜23｜35｜22｜27｜＝107



Rui Hachimura drains the three at the 1Q buzzer 🚨

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- NBA on Prime (@NBAonPrime) May 8, 2026

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