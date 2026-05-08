ミマキエンジは後場急騰、２６年３月期は一転営業増益で着地

ミマキエンジニアリング<6638.T>は後場急騰している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の８２５億円から８３７億円（前の期比０．３％減）、営業利益が８５億円から９４億円（同３．２％増）、最終利益が５５億円から６７億円（同８．８％増）で着地したようだと発表した。各利益が減益予想から一転、増益かつ過去最高益に上振れして着地する格好となっており、好感した買いが集まっている。同時に期末配当予想は２５年８月に迎えた創立５０周年の記念配当５円を加え３０円にすると開示。年間配当予想は５５円（前期実績は５２円５０銭）となる。



２６年３月期は広告・看板などのＳＧ（サイングラフィックス）市場向けの販売が第４四半期（１～３月）に新製品・既存製品ともに大きく伸びたほか、衣服や生地などのＴＡ（テキスタイル・アパレル）市場向けでＤＴＦ（ダイレクト・トゥ・フィルム）モデルの前年同期比での減少率に改善がみられたことや、各市場におけるインク販売が好調に推移したことなどが業績を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS