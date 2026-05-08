ＩＨＩが後場急上昇、２７年３月期は営業利益４５％増で３期連続過去最高更新へ

ＩＨＩ<7013.T>が後場急上昇している。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１兆８３００億円（前期比１１．４％増）、営業利益２４００億円（同４５．０％増）、純利益１６５０億円（同２．５％増）と大幅営業増益を見込み、年間配当予想を前期比実質増配となる２３円としたことが好感されている。



受注高は前期にエネルギーの大型案件があった反動で減少を見込むものの、売上高はアフターマーケット事業の拡大に加えて新製エンジンの販売台数増も期待できる民間向け航空エンジンや、防衛力強化政策を追い風とする防衛事業が業績を牽引する。将来に向けた研究開発費の増加や、地政学リスクや構造改革に備えたバッファを織り込みつつ、３期連続で過去最高業績を更新する見通しだ。



なお、２６年３月期決算は、売上高１兆６４３４億円（前の期比１．０％増）、営業利益１６５５億３４００万円（同１５．３％増）、純利益１６０９億９２００万円（同４２．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS