女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が８日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡで初の写真集「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集 ＳＵＧＥＲ ＡＮＤ ＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを行い、６月５、６日の日本武道館公演へ意気込んだ。

メンバーの南なつは「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が大ヒットした昨年を振り返り、「紅白に出られて夢のような時間だった」と笑顔。もう一つの夢だった写真集ではメンバーカラーのオレンジ以外の色を着用し「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥには黄色（のメンバー）がいないんですけど、もしかしたら黄色も似合ってたのかな？と思いました。でもオレンジで良かったです」と、改めて愛着を示した。

初となる武道館単独公演への道のりについて、宮野静は「想像していなかった。『倍倍ＦＩＧＨＴ！』がはやるまでは、うれしさよりも不安が勝っていた。今ではすごく大きな会場でできている」。自身は歌唱力に定評があるが「私たちの成長も見せなきゃいけない。成長している自信があるので、たくさん見せたい」と語った。

前日からリハーサルが始まったそうで「すごい武道館（公演）になる。既存のファンの方にとっても涙が出ちゃうような最高の公演になっている。リハーサルを楽しみながら、最高の武道館公演にしたい」と気合を入れた。

写真集はデビュー３周年を記念して制作。南国での撮影を希望したメンバーの声を受け、タイ・バンコクで撮り下ろした。