BIG3は殿堂入り…5月6日の水戸戦で来場者が選出

鹿島アントラーズは5月7日、前日の6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第15節の水戸ホーリーホック戦で実施したスタグルニューヒーロー総選挙の結果を発表した。

SNSで「いつも迷っちゃう」「日本一美味しい」など注目を集めている。

来場者投票により、仲町商店会の常陸乃国しらす丼が2位のカツカレー（エミール）に16票差で競り勝ち、1位に輝いた。3位はシン・かしまし豚丼（かちどき商店）だった。1位の同店には次回のホームゲームから掲出できる専用POPが提供される。「ハム焼」「もつ煮」「ハラミメシ」のBIG3は殿堂入りとされた。

SNSでも鹿島の”NEW”スタグル総選挙が話題に。「絶対外せない」「鹿島が日本一スタグル美味しいと思ってる」「いつもなに食べるか迷っちゃう」「しらす丼は飲み物です！」「あっというまに完食してしまう美味しさ！」など多くのコメントが寄せられた。観戦だけでなく、スタジアムでサッカーが楽しめるJリーグならではの文化が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）