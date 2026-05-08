なんと、鎌田大地は倒されながらも――３連続被ファウルをかいくぐった！パレス指揮官が“執念弾”に感激！欧州カップ戦制覇へ王手
大会は違えど、２年連続での決勝進出だ。FAカップを制し、1861年にクラブ創立以来、初のタイトル獲得をした昨季に続いて優勝なるか。
現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ準決勝（ECL）第２レグで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが、シャフタールとホームで対戦。先週の第１レグは３−１で快勝したなか、この日も２−１で勝利し、２戦合計５−２でウクライナの強豪を撃破した。
前回対戦で１ゴール１アシストをマークした鎌田は、シャフタール相手に２戦連発とはならなかったものの、全２得点に関与。ボランチで先発し、88分にベンチに下がるまで、随所で存在感を示したなか、注目を集めているのが、１−１で折り返して迎えた52分のプレアシストだ。
日本代表MFはペナルティエリア手前で倒されながらも、なんとかタイリック・ミッチェルへボールを送った結果、イスマイラ・サールのECL５戦連発弾が生まれた。まさに執念と言えるようなプレーだった。
クラブ公式サイトによれば、オリバー・グラスナー監督がこの得点シーンに言及。一連のプレーの中でジェレミ・ピノとミッチェルもファウルを受けていた点に触れ、次のように語った。
「ファウルを取るよう第４審に抗議したほどだったよ。ピノもダイチ・カマダも、タイリック・ミッチェルもファウルを受けたが、我々はプレーを続け、その甲斐あって、イスマイラ・サールの足をかすめてボールがゴールに吸い込まれ、得点を挙げられた」
フランクフルトでも鎌田を指導したオーストリア人指揮官は、手応え十分の様子だ。「我々がどれほど素晴らしかったかは、誰の目にも明らかだったと思う。その献身、努力、規律は並外れていた」と選手たちに惜しみない賛辞を寄せ、「素晴らしいパフォーマンスであり、ヨーロッパの舞台に相応しい夜だった」と噛みしめた。
欧州カップ戦制覇まであと１勝。決勝は５月27日にドイツのライプツィヒで行なわれ、スペインの雄ラージョと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“執念”であり“奇跡”…鎌田大地の激レアなプレアシスト
現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ準決勝（ECL）第２レグで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが、シャフタールとホームで対戦。先週の第１レグは３−１で快勝したなか、この日も２−１で勝利し、２戦合計５−２でウクライナの強豪を撃破した。
日本代表MFはペナルティエリア手前で倒されながらも、なんとかタイリック・ミッチェルへボールを送った結果、イスマイラ・サールのECL５戦連発弾が生まれた。まさに執念と言えるようなプレーだった。
クラブ公式サイトによれば、オリバー・グラスナー監督がこの得点シーンに言及。一連のプレーの中でジェレミ・ピノとミッチェルもファウルを受けていた点に触れ、次のように語った。
「ファウルを取るよう第４審に抗議したほどだったよ。ピノもダイチ・カマダも、タイリック・ミッチェルもファウルを受けたが、我々はプレーを続け、その甲斐あって、イスマイラ・サールの足をかすめてボールがゴールに吸い込まれ、得点を挙げられた」
フランクフルトでも鎌田を指導したオーストリア人指揮官は、手応え十分の様子だ。「我々がどれほど素晴らしかったかは、誰の目にも明らかだったと思う。その献身、努力、規律は並外れていた」と選手たちに惜しみない賛辞を寄せ、「素晴らしいパフォーマンスであり、ヨーロッパの舞台に相応しい夜だった」と噛みしめた。
欧州カップ戦制覇まであと１勝。決勝は５月27日にドイツのライプツィヒで行なわれ、スペインの雄ラージョと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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