「aespaのウインターに似てる」重盛さと美、ばっさりイメチェンショットを披露！「坊主でも絶対可愛い」
タレントの重盛さと美さんは5月7日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露しました。
【写真】重盛さと美の新ヘアスタイル
コメントでは「可愛いすぎ苦しい」「似合ってますね」「可愛さのインパクト凄い」「どんな髪型髪色でも似合う最強爆美女」「なんなんだこの透明感は」「もうどんな髪型でも似合う 坊主でも絶対可愛い」「aespaのウインターに似てる」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】重盛さと美の新ヘアスタイル
「可愛さのインパクト凄い」重盛さんは「改めてまして…髪の毛切りましたっ」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。暗髪のミディアムヘアにイメチェンしています。また、「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」のハッシュタグの通り、ショート丈の白いニットトップスの下からはくびれたウエストが見えており、目を引きます。
ヘアカット前の姿も公開重盛さんは4月13日にも自身のInstagramを更新。メガネを着用した重盛さんのセルフィーで、ヘアカット前のロングヘアを披露しています。ファンからは「メガネ女子 似合っていてすごく素敵です」「え！！！髪切るのですか？？？？？」「リケジョっぽく感じまして、萌えました」などの声が寄せられています。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)