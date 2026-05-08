ユージ、JOYとの“妻に関するまさかの一致”にびっくり「そんな奇跡ある？」
タレントのユージが8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。自身も驚いたというタレント・JOYとの共通点を明かした。
【写真】査定額は…？妻へプレゼントしたというネックレスを披露するユージ
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユージが持参したのは、妻へプレゼントしたというネックレス2点。売るつもりはないそうだが「めっちゃ高かったら置いて帰るかも（笑）」と笑わせた。
一つは、16年前の新人時代にボーナスをはたいて購入したというカルティエのネックレス。「当時、ボーナスが15万円で。妻にご飯をおごってもらうこともありましたし、かっこつけられない男だったんです。生活費にも余裕はなかったんですけど、プレゼントしました」といい、「それから16年経って、もっといいものもあるんですが、今でも一番つけてくれているのがこのネックレスです」と思い出を語った。
ユージは、このネックレスについてもう一つエピソードがあるといい「うそみたいな本当の話なの！」と話し始める。「この前JOY夫婦と共演したんですけど、奥さんがこれつけてたの！だからJOYとユージは奥さんにあげるものも一緒なんだってびっくりしました！センスも一緒なんだって（笑）。そんな奇跡ある？」と、よく間違えられることでも有名な2人のまさかの共通点を明かしていた。
イベントにはタレントの菊地亜美も登場した。
【写真】査定額は…？妻へプレゼントしたというネックレスを披露するユージ
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユージが持参したのは、妻へプレゼントしたというネックレス2点。売るつもりはないそうだが「めっちゃ高かったら置いて帰るかも（笑）」と笑わせた。
ユージは、このネックレスについてもう一つエピソードがあるといい「うそみたいな本当の話なの！」と話し始める。「この前JOY夫婦と共演したんですけど、奥さんがこれつけてたの！だからJOYとユージは奥さんにあげるものも一緒なんだってびっくりしました！センスも一緒なんだって（笑）。そんな奇跡ある？」と、よく間違えられることでも有名な2人のまさかの共通点を明かしていた。
イベントにはタレントの菊地亜美も登場した。