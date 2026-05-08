カベポスター、同じ月にそろって結婚を報告 “裏垢”に投稿＆「お相手はオダウエダの植田ではございません」 東京進出から1ヶ月
お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xで結婚を報告した。
【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文
永見は「鈴原動物園」というアカウントで「「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」とつづった文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。この報告について、オリコンニュースの取材に吉本興業は「事実」と認めた。
相方の浜田順平（39）も、1日に自身のXで結婚を報告。「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」と笑いを誘い「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」とつづっており、コンビそろって同月に慶事を報告していた。
永見は、1989年12月19日生まれ、三重県名張市出身。浜田は、87年4月28日生まれ、大阪府大阪市出身。ともにNSC大阪36期生で、2014年5月にカベポスター結成。4月から東京進出している。
【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文
永見は「鈴原動物園」というアカウントで「「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」とつづった文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。この報告について、オリコンニュースの取材に吉本興業は「事実」と認めた。
永見は、1989年12月19日生まれ、三重県名張市出身。浜田は、87年4月28日生まれ、大阪府大阪市出身。ともにNSC大阪36期生で、2014年5月にカベポスター結成。4月から東京進出している。