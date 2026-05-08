ウェンディーズの新定番!「ウェンディーズチリバーガー」4種を全店で新発売

ウェンディーズ･ファーストキッチンは、夏の新商品･第1弾として、5月14日から看板メニューである「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガー4種を全店で販売する。

ウェンディーズ･ファーストキッチンでは例年、牛ひき肉やチリビーンズ、スパイスなどを配合した人気サイドメニュー「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガーを販売している。今年はバーガー用のソースの粘度を調整し、よりウェンディーズチリの味わいが楽しめる商品へリニューアルした。さらに今回は、HOTな仕立ての「ウェンディーズホットチリスパイシーチキンフィレバーガー」も新登場する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【ウェンディーズチリバーガー4種の画像はこちら】

◆ウェンディーズチリチーズベーコンバーガー 単品990円

ウェンディーズの大人気メニューである「ウェンディーズチリ」をバーガー用のソースにアレンジした。ひき肉や豆、スパイス等を配合し店舗で仕込んでいるウェンディーズチリ本来の味わいを残しながら、バーガー用として一体感が味わえるようにチーズパウダーを加えてソースを調整した。オリジナルのチーズソースと香ばしいカリカリな燻製ベーコンで旨味をプラスしたウェンディーズの新たな看板商品。

◆ウェンディーズチリベーコンバーガー 単品1,020円

「ウェンディーズチリバーガー」に、トマトのさっぱりとした酸味と、香ばしいカリカリな燻製ベーコンの旨味をプラスした。

◆ウェンディーズホットチリスパイシーチキンフィレバーガー 単品780円

「ウェンディーズチリバーガー」をよりHOTな仕立てにアレンジした。通常のチリバーガー用のソースにチリペッパーを加えたホットチリソースと、アメリカ本場の辛さと旨みが味わえる「スパイシーチキン」を組み合わせた。

◆Jr.ウェンディーズチリバーガー 単品550円

ウェンディーズチリバーガーをJr.サイズにアレンジした。店舗で仕込んでいるウェンディーズチリ本来の味わいに、スライストマトでフレッシュさをプラスした。

【Xフォロー&リポストキャンペーン】

新商品の発売を記念し、5月7日〜5月24日の期間中、Xフォロー&リポストキャンペーンで新商品の無料券プレゼントキャンペーンを実施する。

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