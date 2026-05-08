ウェンディーズの新定番!「ウェンディーズチリバーガー」4種を全店で新発売
ウェンディーズ･ファーストキッチンは、夏の新商品･第1弾として、5月14日から看板メニューである「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガー4種を全店で販売する。
ウェンディーズ･ファーストキッチンでは例年、牛ひき肉やチリビーンズ、スパイスなどを配合した人気サイドメニュー「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガーを販売している。今年はバーガー用のソースの粘度を調整し、よりウェンディーズチリの味わいが楽しめる商品へリニューアルした。さらに今回は、HOTな仕立ての「ウェンディーズホットチリスパイシーチキンフィレバーガー」も新登場する。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
ウェンディーズの大人気メニューである「ウェンディーズチリ」をバーガー用のソースにアレンジした。ひき肉や豆、スパイス等を配合し店舗で仕込んでいるウェンディーズチリ本来の味わいを残しながら、バーガー用として一体感が味わえるようにチーズパウダーを加えてソースを調整した。オリジナルのチーズソースと香ばしいカリカリな燻製ベーコンで旨味をプラスしたウェンディーズの新たな看板商品。◆ウェンディーズチリベーコンバーガー 単品1,020円
「ウェンディーズチリバーガー」に、トマトのさっぱりとした酸味と、香ばしいカリカリな燻製ベーコンの旨味をプラスした。◆ウェンディーズホットチリスパイシーチキンフィレバーガー 単品780円
「ウェンディーズチリバーガー」をよりHOTな仕立てにアレンジした。通常のチリバーガー用のソースにチリペッパーを加えたホットチリソースと、アメリカ本場の辛さと旨みが味わえる「スパイシーチキン」を組み合わせた。◆Jr.ウェンディーズチリバーガー 単品550円
ウェンディーズチリバーガーをJr.サイズにアレンジした。店舗で仕込んでいるウェンディーズチリ本来の味わいに、スライストマトでフレッシュさをプラスした。【Xフォロー&リポストキャンペーン】
新商品の発売を記念し、5月7日〜5月24日の期間中、Xフォロー&リポストキャンペーンで新商品の無料券プレゼントキャンペーンを実施する。
ファーストキッチンの公式X(旧Twitter)アカウント(@FK_PR)をフォローし、対象ポストをリポストすることで参加。抽選で20人に「新商品の無料試食券」を2枚プレゼントする。