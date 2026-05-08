メルカリ、マクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」玩具付録を出品禁止　5月15日から一定期間

メルカリは、マクドナルドが5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、5月15日午前5時から一定期間、「メルカリ」と「メルカリShops」での出品を禁止する。販売開始直後に取引が増え、トラブルや利用者への誹謗中傷などが発生する可能性があると判断した。

対象となるのは、マクドナルドが5月15日・29日に発売し、6月11日まで販売を予定しているハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録。過去に販売されたハッピーセットの玩具付録は対象に含まれない。出品禁止期間は6月14日までを基本とし、その後も安心・安全な取引環境が確保できないと判断した場合は継続する。

【第1弾】ちいかわ(マクドナルド マネージャー)

■出品監視・削除を実施

期間中は、対象商品の出品を監視し、確認した場合は削除する。繰り返し不適切な出品を行うアカウントには、利用制限を含む対応を取る。AIなどを活用した検知システムと目視確認を組み合わせ、出品を監視する。

今回の対応は、「メルカリ」と「メルカリShops」の双方が対象となる。

■取引増加によるトラブルを警戒

メルカリは2025年10月、不正出品やトラブルの急増、極端な価格の乱高下などにより、マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品について、出品禁止などを含む対応を行う方針を示していた。

今回のハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録についても、販売開始直後に取引が増えることで、トラブルや誹謗中傷が発生する可能性があるとみて、一定期間の出品禁止を決めた。

メルカリは、今後も基本原則に基づき、安心して利用できるマーケットプレイスづくりを進めるとしている。