カプセルトイ「ちんまりレオパードゲッコー」5月19日発売！ 指乗りサイズのレオパとフトアゴ各3種全6種ラインナップ
【ちんまりレオパードゲッコー】 5月19日～ 順次発売 価格：1回300円
「ちんまりレオパードゲッコー」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ちんまりレオパードゲッコー」を5月19日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）をデフォルメしてミニチュア化したもの。指に乗りサイズで再現されている。
「レオパ（イエロー）」「レオパ（スノー）」「レオパ（ブラック）」「フトアゴ（ノーマル）」「フトアゴ（レッド）」「フトアゴ（イエロー）」の全6種がラインナップされている。
「ちんまりレオパードゲッコー」ラインナップレオパ（イエロー） レオパ（スノー） レオパ（ブラック） フトアゴ（ノーマル） フトアゴ（レッド） フトアゴ（イエロー） 【ラインナップ】
レオパ（イエロー）
レオパ（スノー）
レオパ（ブラック）
フトアゴ（ノーマル）
フトアゴ（レッド）
フトアゴ（イエロー）
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