【ちんまりレオパードゲッコー】 5月19日～ 順次発売 価格：1回300円

「ちんまりレオパードゲッコー」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ちんまりレオパードゲッコー」を5月19日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）をデフォルメしてミニチュア化したもの。指に乗りサイズで再現されている。

「レオパ（イエロー）」「レオパ（スノー）」「レオパ（ブラック）」「フトアゴ（ノーマル）」「フトアゴ（レッド）」「フトアゴ（イエロー）」の全6種がラインナップされている。

「ちんまりレオパードゲッコー」ラインナップ

レオパ（イエロー） レオパ（スノー） レオパ（ブラック） フトアゴ（ノーマル） フトアゴ（レッド） フトアゴ（イエロー） 【ラインナップ】

レオパ（イエロー）

レオパ（スノー）

レオパ（ブラック）

フトアゴ（ノーマル）

フトアゴ（レッド）

フトアゴ（イエロー）

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