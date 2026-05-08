ENHYPENの公式キャラクター、「ENCHIN」が誕生 メンバーが命を吹き込んだ愛らしいビジュアル “シンクロ率の高さ”にファンから反響も
グローバルグループ・ENHYPENが7日、グループ公式キャラクター「ENCHIN（エンチン）」をリリースした。
【個別カット】シンクロ率が高い！メンバーが考案した「ENCHIN」
ENHYPENはグループ公式SNSを通じて公式キャラクター「ENCHIN」を紹介するイラストを公開。WONCHU（JUNGWON）、NoxStar（JAY）、JAKEY（JAKE）、SnoWe（SUNGHOON）、KISHU（SUNOO）、PU-NI（NI-KI）の6人のキャラクターによる愛らしいビジュアルは、メンバーとのシンクロ率が非常に高く、ファンから大きな反響を呼んでいる。
「ENCHIN」という名前は、ファンの日常にそっと幸運と癒やしを届ける「ENGENE（ファンダム名）の友達（韓国語でチング）」を意味する。人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届ける。ENGENE棒（ENHYPENのオフィシャルライトスティック）が入っているバッグであればどこへでも自由に移動でき、ファンと大切で楽しい日常を共にする存在として企画された。
メンバー一人ひとりの個性が、各キャラクター固有の能力として反映されている。WONCHUはぷにぷにの肉球での握手で周囲を明るくし、NoxStarはギター演奏でエネルギーを高めてくれる。JAKEYとSnoWeは、それぞれ勇気を吹き込むエネルギッシュな子犬、温かいぬくもりと癒やしを届ける白い子犬というアイデンティティを持っている。また、友達のためならどんなことでも厭わない熱い友情を持つKISHU、正しい選択ができるよう幸運を運ぶPU-NIまで、個性豊かな6匹の動物たちが集まり、ENHYPENの新たなシンボルとして定着することが期待される。
ENHYPEN公式YouTubeチャンネルで公開されたキャラクター制作映像には、メンバーたちが自らキャラクターを作り上げていく過程が詳しく収められた。メンバーたちは名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、キャラクターに命を吹き込んだ。
ENHYPENは「ENCHIN」のローンチを皮切りに、今後さまざまなプロジェクトを展開していく予定となっている。
【個別カット】シンクロ率が高い！メンバーが考案した「ENCHIN」
ENHYPENはグループ公式SNSを通じて公式キャラクター「ENCHIN」を紹介するイラストを公開。WONCHU（JUNGWON）、NoxStar（JAY）、JAKEY（JAKE）、SnoWe（SUNGHOON）、KISHU（SUNOO）、PU-NI（NI-KI）の6人のキャラクターによる愛らしいビジュアルは、メンバーとのシンクロ率が非常に高く、ファンから大きな反響を呼んでいる。
メンバー一人ひとりの個性が、各キャラクター固有の能力として反映されている。WONCHUはぷにぷにの肉球での握手で周囲を明るくし、NoxStarはギター演奏でエネルギーを高めてくれる。JAKEYとSnoWeは、それぞれ勇気を吹き込むエネルギッシュな子犬、温かいぬくもりと癒やしを届ける白い子犬というアイデンティティを持っている。また、友達のためならどんなことでも厭わない熱い友情を持つKISHU、正しい選択ができるよう幸運を運ぶPU-NIまで、個性豊かな6匹の動物たちが集まり、ENHYPENの新たなシンボルとして定着することが期待される。
ENHYPEN公式YouTubeチャンネルで公開されたキャラクター制作映像には、メンバーたちが自らキャラクターを作り上げていく過程が詳しく収められた。メンバーたちは名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、キャラクターに命を吹き込んだ。
ENHYPENは「ENCHIN」のローンチを皮切りに、今後さまざまなプロジェクトを展開していく予定となっている。