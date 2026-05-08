ユージ、新人時代のボーナス告白 全額はたいた妻へのプレゼントが査定で驚きの値段
タレントのユージが8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。妻へプレゼントしたネックレスを査定した。
【写真】ドキドキ…真剣な顔で査定を見守る菊地亜美＆ユージ
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユージが持参したのは、妻へプレゼントしたというネックレス2点。売るつもりはないそうだが「めっちゃ高かったら置いて帰るかも（笑）」と笑わせた。
一つは、16年前の新人時代にボーナスをはたいて購入したというカルティエのネックレス。「当時、ボーナスが15万円で。妻にご飯をおごってもらうこともありましたし、かっこつけられない男だったんです。生活費にも余裕はなかったんですけど、プレゼントしました」といい、「それから16年経って、もっといいものもあるんですが、今でも一番つけてくれているのがこのネックレスです」と思い出を語った。
そんな思い入れのあるネックレスは買い取り価格で「15万円」という結果に。これにはユージも「16年経って、妻が毎日つけているものでも同じ値段なんだ！」とびっくり。
もう一方は、生活に余裕が出てきてから当時50万円で購入したというネックレス。こちらは比較的最近購入したもので価値も上がっていることから「62万円」という結果で、買った時よりも10万円以上上がっており「おお！上がってる！」と喜んでいた。
イベントにはタレントの菊地亜美も登場した。
【写真】ドキドキ…真剣な顔で査定を見守る菊地亜美＆ユージ
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユージが持参したのは、妻へプレゼントしたというネックレス2点。売るつもりはないそうだが「めっちゃ高かったら置いて帰るかも（笑）」と笑わせた。
そんな思い入れのあるネックレスは買い取り価格で「15万円」という結果に。これにはユージも「16年経って、妻が毎日つけているものでも同じ値段なんだ！」とびっくり。
もう一方は、生活に余裕が出てきてから当時50万円で購入したというネックレス。こちらは比較的最近購入したもので価値も上がっていることから「62万円」という結果で、買った時よりも10万円以上上がっており「おお！上がってる！」と喜んでいた。
イベントにはタレントの菊地亜美も登場した。