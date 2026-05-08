【ストロングスタイルプロレス】27日の後楽園大会でレジェンド王者の黒潮ジャパンと関根が正式決定
初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39 THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary―佐山サトル50周年記念大会―は27日、後楽園ホールで行われる。同大会の第1弾対戦カードを発表。レジェンド選手権試合60分1本勝負で第21代王者の黒潮TOKYOジャパン（プロレスリングアップタウン）に関根“シュレック”秀樹（ボンサイ柔術）が挑戦する。
4月28日に行われた「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレス THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary 初代タイガーマスク 45周年記念特別イベント」でリング上でレジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが登場。関根“シュレック”秀樹との挑戦を拒否したものの、関根が登壇「俺の挑戦を受けろ！」と要求した。
押し問答の末、2人は今にもリングで対戦する勢いに平井丈雅代表が「佐山先生に許可をもらっております。（3.19リング上でのご発言通り）次の5月27日の後楽園大会でタイトル戦を行ってください」と強引に発表。場内のスクリーンに王者・黒潮TOKYOと関根“シュレック”のカードが映し出され、決定告知した。
バックヤードで王者・黒潮TOKYOジャパンは「王者として、あいさつができてうれしい。決まったからやるよ。タイトルマッチでしょ。短い試合になるよ。シュレック、ずっと絡んでくるのよ。俺はすげい嫌いなんです。でもやってやりますよ。たぶん3分くらいで勝てると思う。俺の特技知ってる？プロレスだよ。プロレスめっちゃ得意だよ。あいつじゃ勝てないよ」と話していた。