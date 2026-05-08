初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39 THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary―佐山サトル50周年記念大会―は27日、後楽園ホールで行われる。同大会の第1弾対戦カードを発表。レジェンド選手権試合60分1本勝負で第21代王者の黒潮TOKYOジャパン（プロレスリングアップタウン）に関根“シュレック”秀樹（ボンサイ柔術）が挑戦する。

4月28日に行われた「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレス THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary 初代タイガーマスク 45周年記念特別イベント」でリング上でレジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが登場。関根“シュレック”秀樹との挑戦を拒否したものの、関根が登壇「俺の挑戦を受けろ！」と要求した。

押し問答の末、2人は今にもリングで対戦する勢いに平井丈雅代表が「佐山先生に許可をもらっております。（3.19リング上でのご発言通り）次の5月27日の後楽園大会でタイトル戦を行ってください」と強引に発表。場内のスクリーンに王者・黒潮TOKYOと関根“シュレック”のカードが映し出され、決定告知した。

バックヤードで王者・黒潮TOKYOジャパンは「王者として、あいさつができてうれしい。決まったからやるよ。タイトルマッチでしょ。短い試合になるよ。シュレック、ずっと絡んでくるのよ。俺はすげい嫌いなんです。でもやってやりますよ。たぶん3分くらいで勝てると思う。俺の特技知ってる？プロレスだよ。プロレスめっちゃ得意だよ。あいつじゃ勝てないよ」と話していた。