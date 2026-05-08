X JAPANのYOSHIKIさんが、アメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞することが発表されました。

【写真を見る】【 YOSHIKI 】日本人アーティストとして初の快挙「心より光栄に思います」 116年の歴史を誇る“米エンタメ界最高栄誉”を受賞へ





「Entertainment Community Fund Medal of Honor」は、芸術・エンターテイン

メント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、同団体の最高栄誉です。









1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなど、世界のエンターテインメント界を代表する著名人が受賞しています。

YOSHIKIさんは、日本人アーティストとして初となり歴史的な受賞を果たすことになります。









授賞式は、現地時間2026年6月1日にニューヨークで開催される同団体の年次ガラにて行われ、YOSHIKIさん本人も出席、パフォーマンスを披露する予定です









YOSHIKIさんは、今回の受賞について次のようにコメントしています。



「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います。音楽には、人々を癒し、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思います」









【担当：芸能情報ステーション】