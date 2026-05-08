Googleは、ウェアラブル製品の新モデル『Google Fitbit Air』を発表した。日本国内ではGoogleストアにて5月7日より予約販売を開始し、5月26日に発売される。価格は16,800円（税込）。

【画像あり】3種のバンドに4種のカラーバリエーション

『Google Fitbit Air』は、Fitbitシリーズの中で最小サイズとなる画面のないトラッカーだ。「ぺブル」と呼ばれる小型本体にセンサー技術を搭載し、24時間365日の心拍数測定、血中酸素ウェルネス（SpO2）、安静時の心拍数、心拍変動（HRV）など、健康およびフィットネスに関する指標の追跡に対応する。

スクリーンレスのデザインを採用し、詳細なインサイトはスマートフォンのGoogle Healthアプリで確認する仕様となっている。バッテリー駆動時間は最大1週間で、5分の急速充電で1日分の駆動時間を確保できる。薄型・軽量フォルムにより、睡眠中の装着にも適しているという。日中は『Google Pixel Watch』を使用し、夜間は睡眠データ計測のために『Google Fitbit Air』に付け替える運用も可能だ。

Google Healthアプリと連携することで、アクティビティの自動検出・記録機能を備える。アプリからトレーニングを開始するほか、コーチによるガイド付きトレーニングにも対応。ジムのホワイトボードにあるサーキットトレーニングのルーティンや有酸素運動マシンの写真を撮影することで記録することも可能となっている。なお、ガイド付きトレーニング機能の利用にはGoogle Health Premiumの定期購入が必要となる。

バンドはペブルを付け替えることで交換可能。標準付属の「パフォーマンス ループバンド」のほか、防汗・防水仕様のシリコン製「アクティブ バンド」、ブレスレットのようなデザインの「プレミアム モダンバンド」が用意されている。アクセサリーバンドの価格は5,499円（税込）から。

対応OSはAndroid 11またはApple iOS 16.4以降。発売を記念して、Googleストアでは5月25日までキャンペーンを実施する。期間中に予約購入すると次回の買い物に使える5,580円分のGoogleストアポイントが付与されるほか、対象製品の下取り額が増額される。『Fitbit Charge 6』を下取りに出した場合、実質7,980円から購入可能となる。あわせて、期間中の購入者はGoogle Health Premiumを3カ月無料で利用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）