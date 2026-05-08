CANDY TUNE「3億点」の写真集で挑戦したこと「メンバーカラーを一切着ていない」【SUGAR AND HUES】
【モデルプレス＝2026/05/08】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが5月8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社／4月22日刊行）の刊行記念イベントに出席。写真集で挑戦したことを明かした。
【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿
「メンバー全員で写真集に点数をつけるとしたら？」と聞かれると、村川緋杏は「3億点です」とにっこり。「来年は4億点目指して頑張ろうね」とメンバーに呼びかけると、6人は「はーい！」と返事をした。村川は3億点をつけた理由について「私たちは結構、仲の良さもそうだし、パワーも本当に数えきれないし、100点じゃちょっと違って、150点でも違って、あまり想像ができない」と説明した。
またチャレンジした部分について福山梨乃は「今回メンバーカラーを一切着ていないのが本当に挑戦的だなと思っていて」と告白。「私たちメンバーカラーで覚えていただいていたりだとか、『色だけでもを覚えてください』っていうこととかも多かったりするんですけども、CANDY TUNEを知ってからもう1個踏み出したときに、新しい立ち位置をすごい知ってもらえる良いきっかけになった」と語った。
結成3周年を記念した初の写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており、「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿
◆村川緋杏、写真集は「3億点」
「メンバー全員で写真集に点数をつけるとしたら？」と聞かれると、村川緋杏は「3億点です」とにっこり。「来年は4億点目指して頑張ろうね」とメンバーに呼びかけると、6人は「はーい！」と返事をした。村川は3億点をつけた理由について「私たちは結構、仲の良さもそうだし、パワーも本当に数えきれないし、100点じゃちょっと違って、150点でも違って、あまり想像ができない」と説明した。
◆CANDY TUNE、初写真集「SUGAR AND HUES」
結成3周年を記念した初の写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており、「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った1冊となっている。（modelpress編集部）
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