モデルで女優の冨永愛（４３）が８日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの俳優・⼭本一賢との２ショットを公開した。

７日に第２子出産をＳＮＳで報告したばかりの冨永は、「パートナーであり私の最大の理解者山本一賢さん 料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」とつづり、サングラスに黒のロングコート姿で並んで歩く写真をアップ。「いつも心からのサポートをありがとう」と感謝を記し、２人で“買い食い”している自然体なショットも載せている。

この投稿には「おめでとうございます」との祝福の声のほか、抜群スタイルの２人の姿に「雑誌の撮影みたいに素敵な写真ですね」「世界一のかっこいいカップル」「渋いーっ」「映画のワンシーンの様で綺麗です」「パーフェクトパートナーですね」などのコメントが寄せられている。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・冨永章胤（あきつぐ）を出産。０９年に離婚した。そして昨年１２月に妊娠とお相手が⼭本であると公表。２６年５月７日にＳＮＳで第２子出産を報告した。