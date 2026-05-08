京都ハンナリーズが伊佐HC続投と5選手の契約発表…前田と川嶋は新たに複数年契約を締結

5月8日、京都ハンナリーズは、伊佐勉ヘッドコーチと選手5名と2026－27シーズンの契約継続に合意したと発表した。前田悟と川嶋勇人は、新たに来シーズンを含む複数年契約を締結した。

伊佐HCは沖縄県出身の56歳。2007年に当時bjリーグに所属していた琉球ゴールデンキングスで指導者キャリアをスタートすると、2016年のBリーグ開幕以降は琉球のみならずサンロッカーズ渋谷、福井ブローウィンズでもHCを歴任。移籍1年目だった今シーズンは20勝40敗、西地区11位の成績だった。

2027－28シーズンまでの2年契約を結んだ前田は、29歳のシューティングガード。山形南高校から青山学院大学へ進学し、2018年のBリーグデビュー後、富山グラウジーズ、川崎ブレイブサンダースでキャリアを重ねた。京都には2023－24シーズンから加入。今シーズンは主力の一角としてリーグ戦52試合に出場し、8.8得点、1.6アシスト、1.1スティールをマークした。

地元京都府出身で35歳の川嶋は、新たに2028－29シーズンまでの3年契約を締結。東山高校から関西学院大学へと進み、2024－25シーズンから“Bリーグ開幕イヤー”を過ごした京都に復帰した。再加入2年目だった今シーズンは、41試合の出場で、4.0得点、2.2アシスト、1.3スティールの成績。痛みを抱えていた右足首の手術を受けた影響で、シーズン終盤戦を欠場しており、新契約期間では万全の状態でのプレーに期待がかかる。

また、ガードの澁田怜音と渡辺竜之佑は2年契約の2年目、スモールフォワードのホール百音アレックスは3年契約2年目に突入し、来シーズンも残留することが正式に決定。今年9月に開幕するBプレミア参戦へ向けて、着々とロスターの再編が進められている。

今回の発表に際して、伊佐HCと各選手が寄せたコメントの一覧は以下の通り。

◆■コメント全文

▼伊佐勉HC



「ハンナリーズブースターの皆様、いつ何時も多大なる応援ありがとうございます。「2026-27シーズン・B.LEAGUE PREMIER」も指揮を執れることに感謝の気持ちでいっぱいです。オール京都、ハンナリーズに関わる全ての方々と、共に、登り、一歩ずつ進んでいけたらと思います。新シーズンも応援よろしくお願いいたします」

▼川嶋勇人



「来シーズンも京都でプレーさせていただくことになりました。通算4シーズン目を迎えられることを本当に嬉しく思います。今シーズンは、チームとしても個人としても、決して満足できる結果ではありませんでした。応援してくださる皆様の期待に応えられなかった悔しさを強く感じています。だからこそ、来シーズンは絶対に同じ結果で終わらせるつもりはありません。すべてを懸けて戦います。来シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」

▼前田悟



「来シーズンも京都でプレーさせていただくことになりました。今シーズンは、沢山のアクシデントもあり、凄く悔しいシーズンでした。試合を重ねるごとに『このままでは終われない。終わりたくない』と強く思うようになりました。このオフから覚悟を持って取り組み、必ずやり返します。シーズン最後にムーさんが流した悔し涙を嬉し涙に変えたいと思います。これからも共に登りましょう」

▼渡辺竜之佑



「記念すべきB.プレミア初年度に京都ハンナリーズでプレーできる事を大変嬉しく思っています。昨シーズンの悔しさを晴らせるよう、チーム一丸となって常に感謝の気持ちを忘れずに日々活動に取り組んでいきたいと思います。自分の強みや役割をしっかり全うして、一つでも多くの勝利を届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

▼ホール百音アレックス



「日頃よりご支援・ご声援をいただき、ありがとうございます。来シーズンも京都ハンナリーズの一員としてプレーさせていただくことになりました。この機会に感謝するとともに、来シーズンに向けて身の引き締まる思いです。新たなリーグ体制になっていく中で、これまで以上に皆様の心を動かすプレーをお見せできるよう、このオフシーズンもしっかり準備していきます。自分にできることを積み重ね、チームの勝利に貢献していきます。京都一丸で、共に、登る。引き続き応援よろしくお願いいたします」

▼澁田怜音



「来シーズンも京都ハンナリーズでプレーさせていただくことになりました。今シーズンもパートナー様、ファンの皆様をはじめ、京都ハンナリーズに関わる全ての方のサポートがあって、60試合を走り抜けることができました。しかし、結果として皆様の期待に応えることが出来ず、悔いの残るシーズンでした。今年こそはチームで掲げる目標をクリアできるように覚悟をもって挑みたいと思います。今シーズンも共に登って下さい！よろしくお願いします！」



試合終了後、伊佐勉HCがチームにメッセージを伝えました。

本当に悔しいシーズンでしたが、私達は共に1シーズンを戦った仲間です。

この悔しさを受け止め、成長に繋げていきます。

ムーさん、泣かないで！

上を向いて、登り続けましょう！

もちろん、皆様も、共に！#京都ハンナリーズ #共に登る pic.twitter.com/QXBrWVBwvG

- 京都ハンナリーズ (@kyotohannaryz) May 3, 2026

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