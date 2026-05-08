「ちくわとにんじんのチーズ焼き」


【画像で見る】ちくわとチーズは相性バツグン！「ちくわとにんじんのチーズ焼き」

和食だけでなく、洋風レシピにも相性抜群の「ちくわ」。今回はこんがりチーズのかかったちくわを使ったレシピをご紹介します！加熱はトースターにお任せで簡単に作れるので、パッと出したいおつまみにぴったりです。

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■ちくわとにんじんのチーズ焼き

ちくわのうまみ、チーズの塩けが味の決め手

ちくわのうまみ、チーズの塩けが味の決め手


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・ピザ用チーズ ...30g

・にんじん ...2/3本

・酒

【作り方】

1. ちくわは7〜8mm幅の斜め切りにする。にんじんは縦半分に切って斜め薄切りにする。

2. 耐熱容器に合わせ入れ、酒小さじ1を回しかけ、オーブントースターで約4分焼く。ピザ用チーズをのせ、チーズに焼き色がつくまでさらに約4分焼く。

(1人分104kcal/塩分1.1g　レシピ考案／ワタナベマキ)

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材料少な目で、豪華に見えるちくわのチーズ焼き。時間がないときのおかずにもおすすめです。

レシピ考案／ワタナベマキ　撮影／邑口京一郎　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。