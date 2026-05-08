ちくわは洋風レシピもいける！チーズで香ばしくこんがり仕上げる「ちくわのチーズ焼き」
【画像で見る】ちくわとチーズは相性バツグン！「ちくわとにんじんのチーズ焼き」
和食だけでなく、洋風レシピにも相性抜群の「ちくわ」。今回はこんがりチーズのかかったちくわを使ったレシピをご紹介します！加熱はトースターにお任せで簡単に作れるので、パッと出したいおつまみにぴったりです。
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■ちくわとにんじんのチーズ焼き
ちくわのうまみ、チーズの塩けが味の決め手
【材料】(2人分)
・ピザ用チーズ ...30g
・にんじん ...2/3本
・酒
【作り方】
1. ちくわは7〜8mm幅の斜め切りにする。にんじんは縦半分に切って斜め薄切りにする。
2. 耐熱容器に合わせ入れ、酒小さじ1を回しかけ、オーブントースターで約4分焼く。ピザ用チーズをのせ、チーズに焼き色がつくまでさらに約4分焼く。
(1人分104kcal/塩分1.1g レシピ考案／ワタナベマキ)
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材料少な目で、豪華に見えるちくわのチーズ焼き。時間がないときのおかずにもおすすめです。
レシピ考案／ワタナベマキ 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。