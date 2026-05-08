「だからこそ、止まらない」４連敗も悲壮感なし。藤枝の槙野監督が楽しむ成長のプロセス「大きく羽ばたくための大事な時間」

「だからこそ、止まらない」４連敗も悲壮感なし。藤枝の槙野監督が楽しむ成長のプロセス「大きく羽ばたくための大事な時間」