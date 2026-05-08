「だからこそ、止まらない」４連敗も悲壮感なし。藤枝の槙野監督が楽しむ成長のプロセス「大きく羽ばたくための大事な時間」
J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bで、最後に勝利したのは11節の甲府戦。以降の４試合で、藤枝はいずれも敗れている。直近の15節・福島戦は、先制しながらも追いつかれ、１−１で迎えたPK戦を３−４で落とした。
福島戦の翌日に、藤枝の槙野智章監督が自身のインスタグラムを更新。「いつも素晴らしいサポートをありがとうございます」と書き出し、以下のように続ける。
「我々は歩みを止めません。今できることを一つずつ。チーム全員で確実に積み上げています」
シーズン序盤は４連勝（PK戦勝ちは２試合）する時期もあったが、現在は目下４連敗（PK戦負けは３試合）だ。
「結果が出る時もあれば、苦しい時もある。それでも、このチャレンジこそが自信となり、成長へと繋がっています」
間違いなく「大きく羽ばたくための大事な時間」を過ごしている。「だからこそ、止まらない」と、指揮官は決意を伝える。
「皆さんと共に戦い、成長するこのプロセスを楽しんでいます。最後まで共に戦ってください」
シーズンは残り３試合。次節は５月10日に松本と敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
福島戦の翌日に、藤枝の槙野智章監督が自身のインスタグラムを更新。「いつも素晴らしいサポートをありがとうございます」と書き出し、以下のように続ける。
シーズン序盤は４連勝（PK戦勝ちは２試合）する時期もあったが、現在は目下４連敗（PK戦負けは３試合）だ。
「結果が出る時もあれば、苦しい時もある。それでも、このチャレンジこそが自信となり、成長へと繋がっています」
間違いなく「大きく羽ばたくための大事な時間」を過ごしている。「だからこそ、止まらない」と、指揮官は決意を伝える。
「皆さんと共に戦い、成長するこのプロセスを楽しんでいます。最後まで共に戦ってください」
シーズンは残り３試合。次節は５月10日に松本と敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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