8日13時現在の日経平均株価は前日比376.57円（-0.60％）安の6万2457.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は604、値下がりは912、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は259.06円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が92.52円、アドテスト <6857>が69.99円、ファストリ <9983>が37.81円、信越化 <4063>が32.68円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を72.91円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が45.00円、リクルート <6098>が44.75円、村田製 <6981>が17.22円、キオクシア <285A>が15.72円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、サービス、その他製品、輸送用機器と続く。値下がり上位には銀行、証券・商品、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分9秒時点



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