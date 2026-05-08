ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線 運転再開、安全点検のため新富士‐掛川の上下線で… 東海道新幹線 運転再開、安全点検のため新富士‐掛川の上下線で一時運転見合わせ 東海道新幹線 運転再開、安全点検のため新富士‐掛川の上下線で一時運転見合わせ 2026年5月8日 13時2分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線は午後0時36分ごろ起きた地震の安全点検のため、新富士と掛川の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時45分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 神奈川, 神事, 世田谷区, 横浜, 老人ホーム, リペア工事, 大阪, 井の頭線, 法要