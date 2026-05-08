「金額交渉するから落札して」入札前に不参加予定の業者を“引き止め”　熊本・八代市の新庁舎建設めぐる収賄事件

熊本県八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、逮捕された市議が入札参加を見送ろうとしていた建設会社に対し、落札を促す働きかけをしていたことが分かった。警察は賄賂要求の経緯や入札への関与について詳しく調べている。

入札見送り予定の業者を“引き止め”

熊本県八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、逮捕された市議が、入札参加を見送る方向だった建設会社に「金額は交渉するから落札してほしい」と引き止め工作をしていたことがわかった。

八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人は、熊本地震で被災した市の庁舎建て替え工事をめぐり、前田建設工業側が落札できるよう働きかけた見返りに6000万円の賄賂を受け取った疑いが持たれている。

その後の取材で、入札締め切りの数日前、参加を見送ろうとしていた建設会社に成松容疑者が「金額は交渉するので、いったん落札してほしい」などと伝えていたことがわかった。

成松容疑者らは、入札が始まる前に賄賂を要求していたとみられ、警視庁などが詳しい経緯を調べている。

（「Live News days」5月8日放送より）