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タニタは、スマートフォン連動に対応した「体組成計 BC-768」を37％オフの6,980円（税込）で販売しています。

タニタ(Tanita) 体重計 体組成計 スマホ連動 ヘルスメーター BC-768 ホワイト【体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/推定骨量/BMI/スマホ連動/乗るピタ】 TANITA \6,980 （2026/05/07 15:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

スマホ連動と「乗るピタ」機能搭載で、毎日の健康管理をカンタンに！

↑ タニタの「体組成計 BC-768」。

体組成計 BC-768は、体重をはじめ、体脂肪率、BMI、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量など充実の項目を測定できる多機能なヘルスメーター。

最大の魅力は、Bluetooth通信でスマートフォンと連携し、アプリで簡単にデータを管理できる機能。測定結果がスマホへ自動で転送されてグラフ化されるため、日々の変化が一目でわかり、健康改善のきっかけや行動のヒントになるとうたいます。

さらに、事前のボタン操作などは不要で、乗るだけで電源が入り、測定者を自動で識別して結果を表示する「乗るピタ」機能を搭載しています。立てかけ収納の際に生じる誤差を自動で補正する機能も備わっており、ちょっとした隙間に省スペースで立てかけておき、さっと取り出してすぐに測定をはじめられるとのことです。

毎日の健康管理をもっと手軽で便利にしてみませんか？ お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

タニタの体組成計が今なら6,980円！

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