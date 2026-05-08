元日本テレビでフリーアナウンサーの松本志のぶアナが4日、自身のインスタグラムを更新。娘と観劇に出かけたことを伝えた。



【写真】ツインテールのおめかしが超かわいい シックなママと中3の娘

松本アナは「過去に何回も何回も青山劇場で観たミュージカル『アニー』。新国立劇場で観るのは初めて！と言うことは、十数年振り？いや、もしかして二十年振り？」と記し、ポスターの前で母娘でポーズをとる写真をアップした。



「当然のことながら演出も少しずつ変わってました。サンディが白いモフモフ犬(オールド・イングリッシュ・シープドッグ)じゃなかったり、ウォーバックスさんの髪がフサフサだったり、キッズダンサーたちが大活躍していたり。でも、変わらず、子どもたちの多才ぶりやがんばりに胸がギューッとなる、夢のある舞台でした。」と感想をつづった。



2ショットはシックな色合いでまとめた松本アナに、ツインテールの娘はピンク系のトップスに白のスカートのコーデ。「小学生のうちに観たいと言っていた娘は、コロナ禍もあったので…中3で初アニー。自分より小さい子たちがホールいっぱいに歌声を響かせる姿に、かなりの刺激を受けたようでした。」と記した。



4月6日には春休みで娘とお茶の稽古に行ったことを報告。「幼稚園で習い始めて、と言いながらほとんどお稽古していない娘…。この日もなんと1年ぶりのお稽古!?」と記し、娘同士が同い年のタレント・神田うのとの写真もアップ。「今の身長や髪型や印象が驚くほどよく似てる！」とつづっている。



松本アナは1969年生まれ、静岡県出身。上智大外国語学部英語学科を卒業。1992年に日本テレビに入社し、2009年に退社。03年に作曲家の岩代太郎氏と結婚し、11年に第1子女児を出産した。フリーアナウンサーとしての活動だけでなく、洗足学園音楽大の客員教授を務めるなど幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）