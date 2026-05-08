ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、映画『ジュラシック・ワールド』グッズを紹介します！

セガプライズ 映画『ジュラシック・ワールド』グッズ

登場時期：2026年4月17日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

迫力ある恐竜の描写やスリリングな展開が目を離せない、映画『ジュラシック・ワールド』のグッズがセガプライズに登場。

2026年4月は恐竜たちがかわいらしく表現されたぬいぐるみがラインナップされます☆

ジュラシック・ワールド ひょこぴょこ ぬいぐるみ

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（T.REX、BLUE、トリケラトプス）

首を傾げたポーズがとってもキュートな「ひょこぴょこ」シリーズに、『ジュラシック・ワールド』の人気恐竜たちが登場。

映画では迫力満点な恐竜も、キュートなぬいぐるみになっています。

かわいらしい姿で持ち主を見守り、癒やしてくれる存在です！

ジュラシック・ワールド LLぬいぐるみ“BLUE” たまごVer.

サイズ：全長約20×54×35cm

『ジュラシック・ワールド』に登場する人気の恐竜「BLUE」を、たまごから生まれた姿で表現。

キュートなぬいぐるみの「BLUE」に癒やされるプライズです。

人気映画『ジュラシック・ワールド』の恐竜たちを、かわいく表現したぬいぐるみ。

セガプライズの映画『ジュラシック・ワールド』グッズは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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