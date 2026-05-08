お笑いコンビ「カベポスター」の永見大吾（36）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。所属する「吉本興業」も本紙の取材に対して結婚を認めた。

「裏アカにてご報告があります」とつづり、「鈴原動物園」というユーザーネームのアカウントの投稿を引用。

「鈴原動物園」のXは「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書き出し、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と永見の結婚を発表した。

「これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります。まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます 永見大吾」と記した。

相方の浜田順平が今月1日に結婚を発表しばかり。コンビそろってのおめでたい報告となった。

カベポスターはボケの永見、ツッコミの浜田からなるコンビで、2014年に結成。同期はバッテリィズ、オダウエダら。第43回ABCお笑いグランプリ優勝。M-1グランプリでは、2022年、23年にファイナリストとなった。