宮粼駿監督作『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスターが、6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定で上映されることが決定した。

参考：『魔女の宅急便』は大人になった今こそ見返したい名作 キキが経験する“面倒くさい”の意義

本作は、角野栄子による同名の児童文学を原作とした、宮粼監督による長編アニメーション映画。1989年の公開以来、人々から愛され続けてきたスタジオジブリの代表作のひとつで、今回スタジオジブリが監修した4KデジタルリマスターとしてIMAXスクリーンに蘇る。

今回の4Kデジタルリマスターでは、映像の細部に至るまで鮮明になり、感情豊かなキキの表情、相棒の黒猫ジジの動きに、美しい町並み、そして飛行シーンなどのアクションシーンがより一層際立つ仕様となっている。

あわせて、本作の制作当時に描かれたイメージボードから2点を使用したIMAX劇場公開用ビジュアルも公開。旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿が描かれたイラストと、隠しきれない好奇心と不安の両方を合わせ抱いたようなあどけない表情のキキを捉えたイラストとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）