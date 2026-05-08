ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は、公衆Wi-Fiサービス「ギガぞうWi-Fi」および「Wi2 300」の月額料金を9月1日から改定すると発表した。

料金改定の対象は「ギガぞうWi-Fi」の各プランと「Wi2 300」の月額定額プランで、値上げ幅はプランによって異なる。現在対象プランを利用しているユーザーも、9月利用分から新料金が適用される。

「ギガぞうWi-Fi」のスマホ専用プランおよびスタンダードプランは月額90円の引き上げとなる。また、家族で複数端末を利用できる「ファミリー機器安心パック」は、現行料金から132円増額される。「Wi2 300」の月額定額プランについても、現行の料金に対して92円上乗せされる。

昨今の物価高騰に伴う各種費用の増大を受けた措置。改定対象となる料金プランの詳細は、5月11日以降に同社公式サイトにてあらためて公開される。

サービス 対象料金プラン 改定額 ギガぞうWi-Fi スマホ専用プラン ＋90円 スタンダードプラン ファミリー機器安心パック ＋132円 Wi2 300 月額定額プラン ＋92円