メルカリは、日本マクドナルドが5月15日以降に発売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録を、同日より一定期間、出品禁止にすると発表した。

対象となるのは、日本マクドナルドにより5月15日および29日から順次販売される「ちいかわ」の玩具付録。ハッピーセットの店舗販売期間を踏まえ、5月15日5時～6月14日を出品禁止期間とする。その後も安心・安全な取引環境が確保できないと判断される場合は期間を継続するという。過去に販売されたハッピーセットの玩具付録は規制の対象外となる。

期間中は「メルカリ」および「メルカリShops」で、AIを活用した検知システムと目視による監視を実施する。出品が確認された場合は削除対応を行うほか、繰り返し出品を試みるアカウントに対しては、利用制限を課すなど厳格に対処するとしている。

2025年10月に策定された「マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品」への対応方針に基づく措置。「ちいかわ」関連商品は極めて人気が高く、販売直後の取引急増によるトラブルや価格の乱高下、利用者への誹謗中傷が発生する懸念があるため、今回の対応に至った。