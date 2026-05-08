◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。第２回は、茨城ＧＣ東Ｃで行われた２０２１年大会を制した西村優菜。新型コロナウイルス感染症対策のため、初の無観客開催だった。コース内は観客席やギャラリープラザもなし。前夜祭やプロアマ戦も行わない異例の大会で、母への感謝の思いを胸に２０歳がメジャータイトルを手にした。

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２０２１年５月９日。西村優菜（スターツ）が、大会コースレコードを１打更新する通算１４アンダーでメジャー初優勝。ツアー通算２勝目を飾った。３打差２位で出て６バーディー、１ボギーの６７で回り、２０―２１年賞金女王の稲見萌寧ら２位に３打差をつけた。

２０００年度生まれ「ミレニアム世代」で最初の国内メジャー覇者となった。最終１８番。３０センチのウィニングパットを沈めると、身長１５０センチの西村は、両手を高く突き上げて喜びを爆発させた。大会コースレコードの１４アンダーで２位に３打差をつけてのメジャー初制覇。「後半に優勝を意識してギアを上げて、強い気持ちでプレーした」と興奮気味に振り返った。

優勝インタビューでは母・枝里子さんへの気持ちがあふれ出た。「やりたいことを犠牲にして、私のゴルフについてきて支えてくれている。この日に勝てて良かった。『いつもありがとう』と伝えたい」。母の日に恩返しＶを贈り、涙した。大阪府内の自宅には中学１年の弟がいるが、西村と母はほとんど遠征生活で「弟もお母さんと一緒にいたいだろうけど」と気遣った。ツアー先のホテル予約から会場への送迎まで献身的にサポートする母に、無観客でプレーを見せられない中、最高のプレゼントを届けた。

笑顔が印象的な２０歳だが、勝負どころでは気合の入った表情を見せた。１打追う１２番、１・５メートルのバーディーで首位に並び、続く１３番で３メートルをねじ込んでガッツポーズ。今大会で初めて単独トップに立った。ツアー最速１４フィートの高速グリーンを攻略。全選手で唯一４日間６０台をマークし、技術の高さを生かした。国内メジャーで３度目の最終日最終組を制し、前回のツアー優勝（６打差３位から）と同じ逆転でミレニアム世代でメジャー初優勝。同学年でツアー４勝（当時）の古江彩佳に祝福され「いつも仲間に刺激をもらっている」と感謝した。

ラウンド中は「（韓国の）田仁智（チョン・インジ）さんが（１５年に）優勝したから、私も優勝したいと思いながら」回った。「テンポが良く、堂々とした姿が好き」とアマチュア時代から憧れ、２０年末の全米女子オープンでは一緒に練習ラウンドして英語で話しかけた。１５年の田、１６年のレキシー・トンプソン（米国）、１９年の渋野日向子と茨城ＧＣ東Ｃの歴代覇者は後に海外メジャー女王へと飛躍した。今大会の優勝で３年シードを手にし「私も海外メジャー優勝が目標。早く（田に）近づきたい」と決意を新たにした。

◆西村 優菜（にしむら・ゆな）２０００年８月４日、大阪・堺市生まれ。２５歳。５歳からゴルフを始め、大商大高１年時にツアーデビュー戦の１６年日本女子オープンで６位。１９年１１月のプロテストに合格。得意クラブは９アイアン。ツアー通算６勝。憧れの選手は海外メジャー３勝の田仁智（韓国）。１５０センチ、４７キロ。