◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー通算５０勝を誇る４９歳の永久シード選手、不動裕理（フリー）は１８位からスタートし、難コースを２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算３オーバーでホールアウトした。不動のホールアウト時点で３７位。決勝ラウンド進出（６０位タイまで）を確実にした。不動の決勝ラウンド進出は、２０２４年のアース・モンダミンカップ以来、２年ぶり。メジャーでは２２年の本大会では４年ぶりとなる。

第１ラウンドの平均スコアが７６・００になった難コースの数少ないチャンスホールを不動は確実にものにした。５番パー５は残り６０ヤードの第３打をピン右２メートルへ。１２番パー５は残り９５ヤードの第３打をピン奥３メートルへ。いずれも微妙な距離とラインのバーディーパットを決めた。ボギーを４つにとどめて７４でホールアウトした。

「私の飛距離ではバーディーチャンスをたくさんつくることは難しい。アプローチとパットを手前からするようにしました」と不動は冷静な表情で振り返った。

ツアー歴代３位の５０勝。２００３年には年間１０勝も挙げた。しかし、近年は苦戦。最後の優勝は２０１１年サイバーエージェントレディスまでさかのぼる。昨季は７戦に出場し、すべて予選落ちを喫した。

ツアーでは２年ぶり、メジャーでは４年ぶりに試合がある週末を迎える。

「結果ではなく、一打、一打、いいショット、パットを打ちたい。順位ではなく、自分が納得するゴルフをしたい」

通算５０勝のレジェンドは、ゴルフの求道者でもある。